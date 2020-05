Sarah Fraisou amincie et bientôt en dessous des 90kg : "Les efforts payent"

Sarah Fraisou a de quoi être fière. Après avoir longtemps lutté contre son surpoids, l'emblématique candidate de télé-réalité commence à trouver un équilibre plus sain. Déjà délestée de 24 kilos en quelques semaines seulement, elle poursuit sur sa lancée et a réussi à s'amincir encore un peu plus chaque jour. Vendredi 29 mai 2020, avant de commencer sa nouvelle séance de sport intensive, Sarah Fraisou a fait le point sur sa situation : "J'arrive bientôt en dessous de la barre des 90kg, je suis trop contente !"

La chérie d'Ahmed s'est ensuite filmée en train de courir sur un tapis de course, l'occasion de constater qu'elle mettait du coeur à l'ouvrage dans l'idée d'atteindre ses objectifs. "En 45 minutes, 345 calories, je pense que j'en ai brûlé beaucoup plus. C'est dur, c'est dur !", explique-t-elle en nage une fois sa séance terminée. Vêtue d'un imperméable, Sarah Fraisou indique qu'il l'aide à transpirer, afin de brûler le plus de calories possible. "Qu'est-ce que ça m'aide ça !", estime-t-elle.

De nouveau fraîche et pimpante après son sport, Sarah Fraisou a partagé deux nouvelles photos sur ses réseaux sociaux. Sur la première, elle dévoile avec joie sa silhouette dans une tenue d'été moulante et épousant parfaitement ses formes et commente : "Les efforts ça paye". Sur la seconde, Sarah Fraisou prend la pose lors d'une sortie dans Paris. Dévoilant ses jambes fines dans un jean et son ventre plat grâce à un crop top, la belle brune a encore une fois bluffé son public. "Trop fraîche", "Bravo, tu boostes les gens", "Je suis choqué t'es vraiment magnifique", s'enthousiasment-ils en commentaires.