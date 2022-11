Sarah Fraisou avec une dent endommagée : photos de son nouveau visage, son mari se moque

Une dent vous manque et tout a changé. Sarah Fraisou a pu le constater le 9 novembre 2022. En effet, les internautes qui la suivent sur Snapchat ont rapidement vu qu'il manquait un petit quelque chose à l'ancienne candidate des Anges (NRJ12).

La charmante brune de 30 ans fait partie des personnes qui aiment partager leur quotidien sur les réseaux sociaux. Et Sarah Fraisou n'a peur de rien ! Elle partage les bons comme les mauvais moments. Elle a aussi prouvé à plusieurs reprises qu'elle n'avait honte de rien et l'a encore fait ce mercredi. En effet, c'est une jeune femme transformée que sa communauté a pu découvrir et pour cause il lui manquait... une dent de devant.

En effet, l'une de ses dents était cassée, mais pas question de le cacher. Sarah Fraisou s'est filmée comme d'habitude. Elle a même montré ce qui lui était arrivé dans la nuit semble-t-il. "Une dent ça change tout le visage", a-t-elle fait remarquer, alors qu'elle se rendait chez le dentiste en voiture, avec son époux Mehdi à ses côtés. Ce dernier lui a demandé en plaisantant de ne pas trop sourire. Un conseil qu'elle n'a pas appliqué. Elle n'a également pas manqué de rire à chaque fois qu'elle voyait son visage sur l'écran de son téléphone. "C'est chaud. Vous avez vu, hier j'ai dit quoi. 'Vous me demandez souvent pour mes dents.' Votre oeil est trop puissant. Hier quand la dent est partie, mon mardi dormait. Je me suis dis qu'en se réveillant, il allait se dire que ce n'était pas la même meuf avec qui il s'était endormi', a poursuivi la candidate de télé-réalité.

C'est ensuite chez le dentiste que ses abonnés ont pu la retrouver. Sarah Fraisou a filmé une partie de son rendez-vous afin de montrer comment le médecin procédait pour refaire sa dent. Puis, c'est une nouvelle femme qui est apparue. C'est en effet comme si jamais rien ne s'était passé puisqu'elle a affiché une dentition parfaite. "Je n'allais pas rester sans chico quand même", a-t-elle déclaré. Puis elle a lancé à son mari : "C'est bon tu as retrouvé ta meuf ? Ca va il les a bien faites." Heureuse, elle a ensuite pu poursuivre le cours de sa journée.

