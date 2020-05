Sarah Fraisou de plus en plus mince : sa nouvelle photo impressionne

En plus de suivre un régime strict, Sarah Fraisou a subi une intervention médicale pour l'aider à atteindre ses objectifs, à savoir la pose d'un ballon gastrique. Il s'agit d'un traitement non chirurgical de l'obésité qui permet une perte de poids par la rééducation de l'alimentation et qui s'est révélé efficace pour la jeune femme. "Avant d'aller faire mon ballon gastrique, je faisais 118 kilos, c'était énorme. Je n'avais jamais dépassé le seuil des 115 kilos, déjà, c'est pas normal, je suis en surpoids du ouf. Aujourd'hui, je fais un régime, je suis à 94 kilos", expliquait-elle sur Snapchat. Une grande victoire personnelle pour celle qui a longtemps lutté contre les kilos en trop. "Mon but est de retomber à 90, voire dans les 80 kilos. Je suis trop contente, ça fait depuis l'âge de mes 20 ans, même avant, que je ne suis pas passée en dessous des 100 kilos. J'espère que ça va continuer", a-t-elle indiqué. C'est tout ce qu'on lui souhaite !