Sarah Fraisou fait la promo déplacée d'un produit pour les femmes trompées : polémique et explications

"Elle vise les jeunes filles naïves et complexées qui achèteront ses produits de merde et la soutiendront dans ses c***. C'est normal de dénoncer et faire de la prévention contre ce genre ""d'influenceur"", c'est juste des problèmes.", "C'est horrible. En gros c'est pas au mec de se contenir c'est la femme qui doit avoir un "plus beau" vagin. Et le pire c'est que c'est une meuf qui en fait la promo", "Resserrer : revenir à l'état où la " femelle " fut vierge. Apparemment c'est LE fantasme... je ne suis pas un homme, je ne peux ni confirmer ni infirmer", peut-on notamment lire sur Twitter.

Furibonde, Sarah Fraisou a souhaité recadrer ses "haters" qui ont, selon elle, "déformer" ses phrases. Elle réfute avoir dit "que l'infidélité est par rapport à la dimension du vagin d'une femme" et explique sur Snapchat : "C'est pas du tout le message que je voulais faire passer (...) C'est des femmes qui m'ont dit qu'entre elles et leurs maris, ça ne se passait pas bien au lit, qu'aujourd'hui ça créé des embrouilles et qu'elles les ont cramé en train de les tromper. Je vous ai juste exposé un problème je vois pas c'est quoi votre problème. Merci de bien fermer vos gu***".

Au bord de la crise de nerfs, elle poursuit : "Y'a pas wesh (...) Moi en tant que femme ça peut m'arriver de me poser des questions mais ça veut pas dire que j'ai dit que c'était la cause de la tromperie. Votre mec si il va vous tromper, il va vous tromper quoi qu'il arrive c'est pas à vous de changer quoi que ce soit. Moi je parle des gens qui sont complexés, je propose ce produit là."

Enfin, elle termine avec un adage philosophique des plus poétiques... : "Un charo, ça reste un charo. Vous pouvez avoir les parties intimes les plus magiques au monde si monsieur est faible face à la femme il sera toujours faible face à la femme."