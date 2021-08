Sarah Fraisou a 29 ans : larmes, "incroyable" surprise et grosse annonce

Sarah Fraisou en pleurs pour ses 29 ans : un ami fidèle l'a surprend !

"Moi qui ne voulait pas snapper en pleurs ! Mais je suis obligée, je vous jure parce qu'en fait, j'aime tellement mes amis et ma famille", affirme Sarah Fraisou, tout en essuyant ses larmes. Elle poursuit : "Je sortais de la maison pour aller au studio d'enregistrement et je tombe sur ça, qui est juste incroyable !"

A ses abonnés, elle montre qu'elle a reçu 29 roses rouges et une lettre signée de la main de Malaga, ancien candidat de Pékin Express, très proche d'elle. "Et le pire, c'est que je ne l'ai même pas entendu venir devant la maison ! Donc merci à vous tous, merci de me supporter, merci d'être là au quotidien, dans les bons et mauvais moments, même quand j'étais exécrable. Je ne vous remplacerai pour rien au monde", assure l'ex-femme d'Ahmed Thai.

Alors qu'elle sort de son appartement, Sarah Fraisou tombe nez à nez avec Malaga, qui l'attendait au parking. Les deux amis sont allés au studio d'enregistrement, où l'influenceuse prépare un projet musical. "Le soir de mon anniversaire, je pense que j'ai des choses à dire. Il y a un titre qui arrive", annonce-t-elle à ses abonnés.