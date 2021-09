Maeva Ghennam taclée pour ses propos chocs : "Cela va réveiller des instincts de pédophiles"

Maeva Ghennam a choqué les internautes en expliquant avoir été opérée du "vagin"... Sur Snapchat, vendredi 3 septembre 2021, l'influenceuse de 24 ans originaire de Marseille a évoqué "une séance de mésothérapie pour rajeunir (s)on vagin" et le rendre similaire à celui d'une petite fille de 12 ans. Sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste, l'animateur Cyril Hanouna et son équipe sont revenus sur cette polémique qui n'a fait qu'enfler durant le week-end.

Pour Sydney Ohana, chirurgien plasticien invité, les propos de la jeune influenceuse, qu'on accuse d'inciter à la pédopornographie, ont été mal compris. "Sur sa maladresse, on est tous d'accord et elle aussi, car Maeva s'est excusée. Elle a confondu vagin et vulve", explique-t-il. L'ancienne candidate de télé-réalité est revenue sur ses paroles, peu de temps après s'être rendue compte de leur teneur. "Je tiens à m'excuser, ce que je dis est très grave. Je n'ai pas fait refaire mon vagin, je me suis brûlée le maillot en m'épilant et j'ai fait de la mésothérapie sans injections", a-t-elle concédé. "Mon vagin va très bien, il est beau, j'ai 24 ans. J'ai refait tout le corps et ma tête mais pas mon vagin", a-t-elle lancé.

Sur le plateau de TPMP, les chroniqueurs oscillent entre le rire et la désolation face à ce mea culpa. "Il faut faire attention à ce qu'on dit, c'est un modèle pour les jeunes", explique Laurent Alexandre, médecin et écrivain. Avant de poursuivre : "Elle s'est excusée mais cela peut donner des angoisses aux ados et peut être dangereux."