Maeva Ghennam : Son nez moqué pour son apparence, elle explose de rage

Trop, c'est trop ! Le 28 mars 2021, Maeva Ghennam a souhaité mettre les choses au clair concernant son nez. En furie, la candidate de télé-réalité a confié être hors d'elle après avoir vu un montage photo sur les réseaux sociaux comparant son nez à celui de Michael Jackson. Critiquée par certains qui trouvent qu'elle abuse de la chirurgie esthétique et qu'elle devient méconnaissable au fil des opérations, l'ex de Bebew a tenu à éclaircir les choses une bonne fois pour toutes.

"Mes amours je vois un truc en ce moment passer sur moi, c'est un montage de moi où j'ai le nez il est tout petit comme ça et effectivement on dirait Michael Jackson. Mais euh c'est pas du tout moi. Vous savez ce qu'ils ont fait ces c***, ils ont pris une photo de moi et ils m'ont retouché le nez, ils l'ont rapetissé comme ça et du coup je ressemble à Michael Jackson", raconte la candidate des Marseillais VS le reste du monde, qui souffre en ce moment de douleurs aux mains.