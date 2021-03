Maeva Ghennam à l'hôpital et atteinte d'une "nouvelle maladie" ? "Je n'ai plus de force"

Souffrante depuis quelques jours, Maeva Ghennam a d'étranges et vives douleurs au niveau de ses mains. Le 26 mars 2021, la candidate des Marseillais VS Le reste du monde a donné de ses nouvelles sur Snapchat. Après avoir fait de nouvelles analyses à l'hôpital, la créatrice de Maeva Ghennam Beauty raconte : "Vous savez ce qu'il m'a fait ? Il m'a envoyé de l'électricité dans mes mains c'était pas agréable. Trop bizarre ça fait trop mal, c'était horrible, c'était grave désagréable. Ça fait trop mal mais ils arrivent toujours pas à savoir ce que j'ai, ils pensent que c'est une nouvelle maladie parce que j'ai mon téléphone H24 dans les mains."

J'ai même du mal à conduire

Des douleurs telles que la jeune femme est handicapée dans ses activités quotidiennes. "J'ai toujours très très mal à mes deux mains, je n'ai plus de force, j'ai même du mal à conduire. Les médecins ne savent toujours pas ce que c'est, là j'ai encore des rendez-vous, je dois revoir un kiné, je dois montrer mes analyses au médecin" confie la candidate de télé-réalité de 23 ans.

Pour rappel, Maeva s'était déjà rendue chez le médecin les 22 et 24 mars derniers car elle était très inquiète pour ses mains. Selon eux, trois diagnostics étaient possibles. L'ex de Greg Yega racontait : "J'ai été chez le médecin. Du coup on ne sait pas si j'ai une tendinite sur les deux mains ou si c'est le canal carpien. Je dois faire d'autres examens. Il m'a expliqué que si c'était une tendinite, on ne pouvait pas la soigner. Il faut juste que je fasse attention avec mes téléphones et tout. Mais si c'est le canal carpien, on me fera une piqûre de cortisone et si ça ne fonctionne pas, il faudra une opération. En vrai, j'espère que c'est le canal carpien parce que ça se soigne qu'avoir une tendinite et rester avec ma douleur. Parce que ça fait trop mal. Il faut que je change mon mode de vie. Je suis trop triste", avait expliqué Maeva Ghennam.