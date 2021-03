Maeva Ghennam souffrante et inquiète après avoir vu un médecin : "Je suis trop triste"

Maeva Ghennam s'est rendue chez le médecin mercredi 24 mars 2021 afin qu'il regarde ses mains. Dès sa sortie, la candidate des Marseillais (W9) a donné des nouvelles de son rendez-vous. Et elle n'a pas caché son inquiétude.

Le 22 mars, la brune de 23 ans a révélé qu'elle souffrait beaucoup au niveau des mains. Au point de devoir parfois porter des attelles. Inquiète, Maeva Ghennam a souhaité voir un docteur afin qu'il vérifie si c'était grave. Malheureusement pour elle, l'ancienne compagne de Greg n'en savait pas beaucoup plus en sortant de chez lui.

"J'ai été chez le médecin. Du coup on ne sait pas si j'ai une tendinite sur les deux mains ou si c'est le canal carpien. Je dois faire d'autres examens. Il m'a expliqué que si c'était une tendinite, on ne pouvait pas la soigner. Il faut juste que je fasse attention avec mes téléphones et tout. Mais si c'est le canal carpien, on me fera une piqûre de cortisone et si ça ne fonctionne pas, il faudra une opération. En vrai, j'espère que c'est le canal carpien parce que ça se soigne qu'avoir une tendinite et rester avec ma douleur. Parce que ça fait trop mal. Il faut que je change mon mode de vie. Je suis trop triste", a expliqué Maeva Ghennam. La jeune femme devra donc prendre son mal en patience et espérer que cela pourra se soigner auquel cas, cela sera difficile pour elle d'effectuer des tâches au quotidien.

C'est à force de tenir ses téléphones dans les mains pour des raisons personnelles ou professionnelles que Maeva Ghennam serait souffrante. Lundi, elle s'est dévoilée avec deux attelles et a confié : "Je suis clairement au bout de ma vie parce que j'ai mal aux mains. Je ne peux plus toucher mon téléphone. Je n'ai plus de force aux mains, j'ai deux attelles. J'ai rendez-vous chez le médecin après-demain et je pense que c'est très grave parce que je n'ai plus de force. J'ai vraiment du mal à conduire, je ne peux plus porter de trucs lourds, je ne peux plus mettre les grosses coques sur mon téléphone... Mes mains sont en train de me lâcher."