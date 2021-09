Maeva Ghennam impliquée dans une bagarre, la vidéo dévoilée : "j'ai pété un plomb !"

Alors que la vidéo a rapidement fait le tour de la Toile, Maeva Ghennam s'est saisie de son compte Snapchat pour prendre la parole et s'expliquer. "J'ai vu que la vidéo où je m'embrouillais avec des gens était sortie. Je sortais de soirée, j'étais à Mykonos où il y a beaucoup de Français. Un groupe me demande une photo, moi je ne refuse jamais, et ils commencent à mal parler, donc moi je m'embrouille avec eux et il y en a un qui me crache dessus ! J'ai vrillé, j'ai pété un plomb, je ne comptais pas me laisser faire", s'est-elle justifiée.

Un incident qui ne choque plus Maeva Ghennam mais qui ne fait que la conforter dans l'idée qu'elle a bien fait de s'installer à l'autre bout du monde. "Il y en a marre que, nous les personnalités publiques, on se fasse agresser gratuitement, qu'on se fasse insulter, braquer... Il y en a marre ! Moi je ne me suis pas laissée faire et je ne regrette pas. Ce n'est pas normal d'avoir besoin de sécurité en France, je ne suis pas Kim Kardashian. C'est pour ça qu'on part tous vivre à Dubaï, j'aime la France mais quand je suis là j'ai la boule aux ventres. À chaque fois je suis obligée de me payer un garde du corps", a-t-elle reconnu.