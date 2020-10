Sarah Fraisou, une "journée à l'hôpital" : "Je suis lessivée"

La journée du mercredi 21 octobre 2020 a été difficile à vivre pour Sarah Fraisou. Sur Snapchat, la belle brune de 28 ans a fait de tristes confidences à ses abonnés.

"Je suis épuisée. Je suis lessivée, vraiment... La journée m'a un peu cassé les c******s", a confié d'entrée l'épouse d'Ahmed qui avait donc délaissé son sourire légendaire. La mine triste et fatiguée, elle a confié à ses abonnés que l'un de ses proches avait des problèmes de santé. De quoi déprimer Sarah Fraisou. "J'ai passé ma journée à l'hôpital pour des problèmes de famille personnels. (...) Ahmed a encore la pêche pour être sur la play", a-t-elle poursuivi.

L'ancienne candidate des Anges a ensuite tenu à prodiguer quelques conseils à ses abonnés afin qu'ils prennent soin d'eux et ne se retrouvent pas à l'hôpital pour des soucis de santé. "Faites vraiment attention à votre santé, c'est hyper important. Ne mangez pas trop gras, trop sucré. Faites vraiment attention à vous. Avant, je n'en avais pas trop conscience parce que j'étais comme ça et pour moi c'était normal. Mais avec le temps, l'âge et tout ce qu'il se passe autour de moi, je comprends que le gras peut niquer une santé. Si vous avez envie de vous faire plaisir faites-le, mais pas quotidiennement. Ca peut vraiment bousiller votre santé", a-t-elle conclu.

Sa santé, Sarah Fraisou y fait en tout cas davantage attention depuis plusieurs mois. Elle a en effet repris le sport et fait surtout davantage attention à son alimentation. Même si elle a été aidée par une nouvelle opération de chirurgie esthétique, la brunette a perdu pas moins de 40 kilos depuis le début de l'année et se sent donc mieux dans son corps.