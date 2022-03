Sarah Lopez au plus mal depuis sa rupture avec Tom Brusse : perte de poids, sommeil perturbé...

Quittée du jour au lendemain et en direct à la télévision par Tom Brusse, il y a quelques jours, Sarah Lopez a vécu l'une des pires humiliations que peut vivre une femme. Le 19 mars 2022, la jeune femme a décidé de sortir de son silence et a donné des nouvelles à ses abonnés, très inquiets pour elle. Bouleversée par la trahison qu'elle vient de subir, elle se questionne : "Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?" Totalement déprimée et à bout de force, elle révèle avoir vécu l'enfer depuis sa séparation. "J'avais plus goût à rien, je dormais 3 heures, je n'arrête pas de regarder le live dès que je suis toute seule (...) Pour tout vous avouer, je me couche à 9 h et je me lève à midi."

Sortie voir des amis pour la première fois depuis sa rupture, elle ajoute : "Mon corps est complètement fatigué et aussi les garçons m'ont dit que j'avais perdu pas mal de poids. Je mangeais pas parce que j'arrête pas de regarder le live (...) En tout cas ce qui est bien c'est que j'ai perdu 5 kilos, bon c'est pas très bien mais ça me permet d'avoir ce petit bidon que je voulais vraiment plat."

Au début, je m'accrochais à l'espoir qu'il revienne

Déterminée à reprendre goût à la vie et à oublier définitivement Tom Brusse - qui a officialisé avec sa nouvelle compagne Sara - la jeune femme a supprimé toutes les photos où il apparaissait sur son compte Instagram. "Au début, je m'accrochais à l'espoir qu'il revienne à la raison, révèle Sarah Lopez. Mais en fait non. C'est pas la personne dont je suis tombée amoureuse. J'étais heureuse, c'était la première fois que je m'étais autant investie dans une relation. J'ai vécu à 100% cette relation, maintenant c'est l'acceptation."

Malgré tout, l'ancienne candidate de 10 couples parfaits ne peut s'empêcher de regarder son ex dans l'émission de télé-réalité espagnole afin de voir s'il pense ou non à elle. "J'essaye de regarder sur son visage ou sur ses actes si il a une petite pensée pour moi ou un petit regret je pense qu'il est dans sa bulle...", indique-t-elle, totalement désabusée et ne comprenant absolument pas la raison pour laquelle Tom l'a quittée d'une manière aussi abjecte, "Ce que je vis c'est une frustration en permanence (...) c'est ça qui me bouffe et qui me ronge de l'intérieur."

Optimiste, elle conclut en ajoutant : "Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont vécu une histoire similaire à la mienne, beaucoup d'hommes aussi. Je vais être comme un exemple pour vous, pour toutes les personnes qui ont vécu la même chose. Je vais vous montrer qu'on peut être fort, qu'on peut s'en sortir, qu'on peut sortir de là plus fort."