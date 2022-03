Sarah Lopez quittée et humiliée par Tom Brusse : il embrasse sa nouvelle compagne à pleine bouche

En matière de goujats, Tom Brusse pourrait avoir la palme 2022 que ce soit en France ou à l'international. Alors qu'il semblait filer le parfait amour avec Sarah Lopez depuis plusieurs mois, le jeune homme a décidé de participer à la version espagnole de Secret Story, demandant bien sûr à sa douce de l'attendre et lui promettant qu'elle était la femme de sa vie et la future mère de ses enfants.

Pourtant, le "beau" prince charmant s'est transformé illico en une répugnante grenouille puisqu'il a succombé aux charmes d'une autre femme moins de 24 heures après son arrivée dans l'émission. Détail encore plus glauque : cette fille s'appelle elle-aussi Sara.

Après avoir quitté en direct Sarah Lopez, en larmes, avec un ton froid et impassible, le jeune homme n'a pas perdu de temps et a décidé d'embrasser à pleine bouche sa nouvelle conquête, seulement quelques heures plus tard. Une vidéo qu'on imagine insupportable pour Sarah Lopez, qui vit depuis quelques jours une humiliation publique des plus cruelles.