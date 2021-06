Sarah Lopez en couple avec Julien Guirado ? Plusieurs clichés sèment le doute...

Sarah Lopez aurait-elle cédé aux charmes du fougueux et impétueux Julien Guirado ? Le 25 juin 2021, la candidate de télé-réalité a partagé plusieurs photographies sur Instagram où elle apparaît particulièrement proche de l'ex de Martika Caringella. "Le S et J, le S c'est le J !" écrit-elle en légende, comme pour souligner encore leur très grande complicité. L'ancien candidat de La Villa des coeurs brisés a renforcé cette possible ambiguïté en commentant les clichés avec plusieurs coeurs rouges.

Collés l'un à l'autre, les anciens candidats de l'émission Moundir et les apprentis aventuriers ont en effet tout d'un couple amoureux, une idée que de nombreux internautes ont eu beaucoup de mal à accepter. Accusé de violences conjugales envers plusieurs exs dont Martika ou Marine, le beau brun semble ne pas faire l'unanimité auprès des abonnés de Sarah.