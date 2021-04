Sarah Lopez (Secret Story) menacée de mort : un message "grave", la police alertée

Dure dure la vie d'influenceuse, et ce n'est pas Sarah Lopez qui dira le contraire. Lundi 26 avril 2021, l'ancienne candidate de Secret Story (saison 10 en 2016) s'est saisie de son compte Snapchat afin de pousser un coup de gueule. Elle a été menacée de mort par un internaute, et elle ne compte pas en rester là.

"J'ai reçu des menaces de mort, carrément. On en est là... J'ai reçu ça par mail. Au début, je ne voulais pas porter plainte. Je me disais que ce n'était rien, qu'on reçoit pas mal de trucs mais là des menaces de mort c'est la première fois et ce n'est pas rien. Alors finalement, je ne veux pas laisser passer ça", confie-t-elle. Alors que la belle se trouve à Dubaï, c'est sa mère qui a porté plainte en son nom, en France.

Sarah Lopez menacée de mort : "Il faut avoir un grain pour faire ça"

"La police lui a dit que j'avais bien eu raison. Ils ont aussi dit que si c'est un jeune mineur, au moins il comprendra qu'on ne peut pas faire de telles choses. Parfois certains ne réfléchissent pas, disent tout et n'importe quoi. Au moins cette personne ne recommencera plus, ça lui fera une leçon, poursuit-elle. Et si cette personne est majeure, elle aura une plainte. Ça s'est fait par mail mais aujourd'hui, on peut remonter l'adresse."

Désormais lucide sur la gravité de la situation, l'ex-compagne du chef Yazid Ichemrahen ne "veut pas se laisser faire". Il faut dire que le contenu du mail ferait, de ce qu'elle confie, froid dans le dos... "C'est grave ce qui a été noté dessus. Je ne peux pas encore en parler. L'enquête avancera et je pourrai vous montrer ce qui m'a été adressé", lâche-t-elle. Et de conclure : "On ne reçoit pas des menaces de mort tous les jours. Il faut avoir un grain pour faire ça, surtout de cette manière."

Toujours sur Snapchat, Sarah Lopez a indiqué qu'elle donnerait à ses followers les suites de l'affaire. Rendez-vous prochainement...