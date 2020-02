Martika maman sexy en bikini : sa ligne retrouvée, elle affiche son ventre plat

Jeune maman d'une petite fille prénommée Mia, née le 14 novembre 2019, Martika s'en est séparée quelque temps pour profiter d'un séjour en amoureux avec son fiancé Umberto à Dubaï. Au programme : retrouvailles avec leurs amis de télé-réalité Elsa Dasc et son mari Arthur, shopping et surtout farniente à la plage. Sur ce dernier point, ce fut d'ailleurs l'occasion pour la jolie brune de sortir ses plus beaux bikinis.

Sur Instagram ce dimanche 23 février 2020, celle qui était au casting dernièrement de Mamans & Célèbres (TFX) en a fait profiter ses nombreux followers en dévoilant une photo d'elle au bord de la mer. Dans un maillot de bain au décolleté vertigineux, elle affiche au passage son ventre plat, un peu plus de trois mois après son accouchement. Une silhouette amincie et impeccable qui a impressionné les internautes. "Punaise, t'as bien retrouvé ta ligne. C'est génial ça !", "Wow tu est superbe", "La bombe", peut-on lire entre autres commentaires. Il faut dire que Martika a eu la chance de perdre rapidement ses kilos de grossesse comme elle nous l'expliquait lors d'une interview pour Purepeople. "En tout, j'ai pris 14 kilos, mais aujourd'hui j'ai pratiquement tout perdu ! Il doit me rester environ 1 kilo et demi à perdre, je suis presque revenue à mon poids de forme, donc ça a été plutôt rapide."

Si Martika est heureuse de s'être octroyée un break avec Umberto, impossible pour elle toutefois de ne pas penser à sa fille Mia, restée à Monaco. En légende de sa publication, l'ex de Julien Guirado indique être en manque du bambin et explique avoir hâte de la retrouver.