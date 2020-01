Hugo Clément furieux après une photo choc d'une candidate de télé-réalité

Hugo Clément est apparu très remonté sur Instagram lundi 20 janvier 2020. Le journaliste de 30 ans a constaté avec horreur qu'une candidate de télé-réalité, Elsa Dasc, s'était amusée à se photographier avec des animaux sauvages. Fervent défenseur de nos amis les bêtes, il s'est donc empressé de dénoncer avec véhémence ce type d'agissements. "C'est l'histoire de deux 'influenceurs' français, @elsadasc et @arthur_venset, qui posent avec un guépard en laisse et un lionceau, pour faire la promotion du 'parc privé' @privatezoo_dubai." D'après les informations du chéri d'Alexandra Rosenfeld, l'établissement inviterait de riches touristes à découvrir et à "jouer" avec des animaux sauvages menacés "comme s'il s'agissait de peluches". Bien qu'Elsa Dasc ait supprimé son post depuis le tollé qu'elle a provoqué, Hugo Clément a pris soin de tout sauvegarder et de rappeler sa légende originale plutôt maladroite. "La légende écrite par @elsadasc disait : 'Comme quoi les animaux sauvages ne le sont pas tant que ça.'"

Outre Elsa Dasc et son mari Arthur, c'est la société Shauna Events, fondée par Magali Berdah, qui a été pointée du doigt. Cette dernière emploie les candidats de télé-réalité et les invite à faire la promotion d'une multitude de produits chaque jour. Récemment, Dylan Thiry et Fidji Ruiz ont d'ailleurs été accusés d'arnaque par plusieurs clients. Pour autant, Shauna Events n'aurait pas été à l'origine de cette sortie déplorable. À travers un communiqué de presse, elle s'est même désolidarisée d'Elsa Dasc. "Nous avons découvert avec étonnement la publication de l'une de nos influenceuses lors de sa visite au Private Zoo de Dubaï mettant en scène des animaux sauvages. Il s'agit d'une initiative personnelle d'Elsa Dasc et d'une publication maladroite. (...) L'agence Shauna Events condamne l'utilisation des animaux sauvages dans les spectacles et ne travaille pas avec ce type de client."

Des excuses

Face à la polémique grandissante, Elsa Dasc a fini par réagir via sa story Instagram. La jeune femme vue dans Les Princes et les princesses de l'amour (W9) y présente ses excuses. "J'ai posté une photo que je n'aurais pas dû et je suis vraiment désolée. Je suis contre les zoos, mais là j'ai trouvé ça différent à Dubaï. On m'a présenté ce parc où seules dix personnes y avaient accès par jour. On peut voir des animaux se balader, forcément j'ai dit oui. J'y suis allée de mon plein gré pour faire la surprise à mon mari", explique-t-elle. Et de reconnaître : "J'avoue, j'ai abusé avec l'image où on me voit tenir en laisse un guépard. C'est juste moi, pour ma photo j'ai voulu le tenir en laisse et je suis complètement débile. Pour ça je m'en excuse. Juste ne m'associez pas à toutes les horreurs qu'il peut y avoir dans ce monde s'il vous plaît."