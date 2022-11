Sarah Lopez bientôt maman : elle est enceinte de son 1er enfant avec Gérald, rencontré il y a quelques mois seulement

Ce bonheur, il est vrai que Sarah Lopez l'attendait depuis longtemps. Malheureusement, ses histoires d'amour s'étaient jusqu'à présent toujours terminées en fracas. Et plus particulièrement la dernière, survenue au mois de mars dernier. À ce moment-là, la brunette a certainement vécu l'une des plus grandes humiliations. Folle amoureuse de Tom Brusse, qu'elle avait rencontré sur le tournage des 10 couples parfaits, elle a déchanté lorsqu'elle a assisté au rapprochement de celui-ci avec une jeune femme alors qu'il participait à la version espagnole de Secret Story. Pour ne rien arranger, à l'occasion d'une explication en visio et en direct à la télévision, Sarah Lopez a été larguée par Tom. Une séquence déchirante lors de laquelle elle avait fondu en larmes.

Sa grossesse et son amour pour Gérald Martinez ont donc tout d'une revanche sur la vie !

Félicitations aux futurs parents !