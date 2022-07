Sarah Lopez en couple avec un restaurateur très connu des stars, nouveau bonheur après l'humiliation

Au mois de mars dernier, Sarah Lopez a vécu l'une des plus grandes humiliations. Folle amoureuse de Tom Brusse, qu'elle avait rencontré sur le tournage des 10 couples parfaits, elle est tombée des haut lorsqu'elle a assisté au rapprochement de celui-ci avec une jeune femme alors qu'il participait à la version espagnole de Secret Story. Pour ne rien arranger, à l'occasion d'une explication en visio et en direct à la télévision, la jeune femme a été larguée par Tom. Une séquence déchirante lors de laquelle elle avait fondu en larmes.

Depuis, Sarah Lopez apparaissait plutôt déprimée sur les réseaux sociaux, confiant n'avoir plus goût à rien et avoir même perdu beaucoup de poids suite à cette séparation brutale. Mais voilà, de l'eau a coulé sous les ponts et c'est une Sarah des plus rayonnantes qui se dévoile sur Instagram ces derniers jours. Son sourire, elle le doit à un certain Gerald Martinez, dont elle est tombée amoureuse. En effet, au cours du week-end, Sarah Lopez a officialisé leur relation à travers une vidéo sans équivoque où ils échangent un baiser passionnel au bord de la mer. Il y a eu ensuite des stories de leur duo complice et inséparable.