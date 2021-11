Sarah Lopez de nouveau en couple : elle officialise en photo avec son mystérieux brun

La jeune femme semble donc vouloir prendre son temps avant de se confier à sa communauté. Et pour cause, dans le passé, toutes ses histoires d'amour ne se sont pas très bien terminées. On se souvient notamment d'échanges tendus sur les réseaux sociaux avec son ex Jonathan Matijas au moment de leur rupture en février 2020. "J'avais cette impression injuste de me faire insulter et rabaisser par quelqu'un que j'aimais", confiait entre autres le jeune homme à l'époque.

Sarah Lopez a par la suite discrètement rebondi dans les bras de Yazid Ichemrahen, un grand chef pâtissier de 29 ans qui a depuis refait sa vie avec la fille d'une célèbre réalisatrice. Plus récemment, Sarah Lopez semait le doute auprès des internautes en affichant un certain rapprochement avec le sulfureux candidat de la télé, Julien Guirado.