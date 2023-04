Sarah Lopez maman : révélations sur son accouchement "brusque" et photo très intime de son corps

Dans la journée du jeudi 6 avril 2023, la vie de Sarah Lopez a été bouleversée. L'ancienne candidate de télé-réalité est devenue maman pour la première fois. Avec son compagnon Gérald Martinez, elle a en effet accueilli une petite fille dont le prénom commence par un "A" mais n'a pas été révélé dans son entièreté. C'est via une petite story Instagram que Sarah Lopez a annoncé l'heureuse nouvelle, où l'on apercevait son bébé endormi. Elle écrivait également : "L'émotion est immense ! C'est le jeudi 6 avril 2023 que baby A a choisi de commencer à écrire sa propre histoire. Je vous avoue que ça a été très très long et très particulier mais, avec l'amour, on parvient à déplacer des montages et je sens bien que cette magnifique fillette parviendra à relever tous les défis. En tout cas, elle pourra compter sur moi pour lui raconter un jour combien ça a été dur mais combien j'étais déterminée à la voir, à l'aimer". La jeune femme de 31 ans promettait en conclusion à sa communauté qu'elle leur "expliquerait tout" prochainement.

Je ne voulais pas regarder...

Et elle n'a pas failli à sa promesse puisque, au lendemain, Sarah Lopez s'est à nouveau saisie de son compte Instagram pour donner de ses nouvelles. C'est alors que les internautes ont pu découvrir qu'elle avait subi une césarienne lors d'un accouchement "brusque et soudain". "Donc voilà, l'accouchement n'a pas été comme j'aurais voulu", a-t-elle admis. Fort heureusement, tout s'est bien passé. Mais la maman doit désormais s'adapter à son nouveau corps, marqué d'une cicatrice. "Je ne voulais pas regarder ma cicatrice, c'est impressionnant. On a enlevé le pansement, ils m'ont dit qu'elle était nickel, pas gonflée rien. J'ai des agrafes", a-t-elle détaillé, assurant au passage se "porter bien" tout comme sa fille. Un peu plus tard, et sans filtre, elle a posté une image très intime de son ventre "encore gonflé". (Voir notre diaporama).

Sarah Lopez était par ailleurs heureuse d'annoncer que son bébé était sur le point de rencontrer le reste de la famille, et notamment son frère et sa soeur (Maiwenn et Enzo) qui sont les premiers enfants de Gérald issus d'une précédente relation.