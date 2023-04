Sarah Lopez maman, sa fille est née ! Première photo depuis la maternité, un accouchement "très particulier"

C'est une nouvelle vie que va pouvoir entamer Sarah Lopez. Après avoir longtemps souffert de ses histoires d'amour, la jeune femme a enfin trouvé son équilibre grâce à son compagnon Gérald Martinez, rencontré il y a un an. Et en aussi peu de temps, le couple est déjà passé à la vitesse supérieure en accueillant son premier enfant ensemble.

En effet, ce jeudi, Sarah Lopez a annoncé avoir accouché de la petite fille qu'elle attendait. C'est via sa story Instagram que sa communauté a pu découvrir la nouvelle avec bonheur. Pour l'occasion, l'ex-candidate de télé-réalité a choisi de poster une photo depuis la maternité. On y aperçoit son bébé endormi dans son petit lit et les deux mains de Sarah et Gérald liés (voir notre diaporama). Sarah Lopez a également partagé un petit texte, sans toutefois rentrer dans les détails ni pour révéler le prénom de sa merveille. On comprend néanmoins que son accouchement n'a pas été de tout repos. "L'émotion est immense ! C'est le jeudi 6 avril 2023 que baby A a choisi de commencer à écrire sa propre histoire. Je vous avoue que ça a été très très long et très particulier mais, avec l'amour, on parvient à déplacer des montages et je sens bien que cette magnifique fillette parviendra à relever tous les défis. En tout cas, elle pourra compter sur moi pour lui raconter un jour combien ça a été dur mais combien j'étais déterminée à la voir, à l'aimer", a-t-elle écrit, promettant ensuite de "tout expliquer" prochainement.

À 31 ans, je suis enfin comblée de bonheur

C'est au mois de novembre dernier que Sarah Lopez et Gérald Martinez, le co-propriétaire du restaurant Vidaa, ont annoncé attendre un enfant. "Après avoir trouvé l'amour, j'ai appris la plus merveilleuse des nouvelles : dans mon ventre se cache encore pour quelques mois, la plus belle des surprises. Avec Gérald, nous avions hâte de vous annoncer cette grossesse qui me rend si heureuse. Vous le savez bien, j'en ai toujours rêvé ! À 31 ans, je suis enfin comblée de bonheur", s'était-elle réjouit.

Leur fille rejoint ainsi leur famille recomposée car Gérald Martinez est déjà le papa de deux enfants, Maiwenn et Enzo, issus d'une précédente relation.