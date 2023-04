Diaporama : Sarah Lopez maman : révélations sur son accouchement "brusque" et photo très intime de son corps

Sarah Lopez maman : révélations sur son accouchement "brusque" et photo très intime de son corps

Dans la journée du jeudi 6 avril, la vie de Sarah Lopez a été bouleversée. L'ancienne candidate de télé-réalité est devenue maman pour la première fois. Sarah Lopez et son compagnon Gérald Martinez ont accueilli leur premier enfant ensemble, une petite fille. Instagram © Instagram

