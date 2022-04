Sasha Obama : La fille de Barack et Michelle Obama en couple avec un fils de !

18 photos

Quatre ans que les Obama ont quitté la Maison-Blanche et pourtant le quotidien de Barack et Michelle Obama ainsi que leurs deux filles Malia et Sasha continuent de passionner le monde entier. Et cette fois-ci c'est Sasha Obama qui fait parler d'elle en raison du couple qu'elle forme avec un célèbre fils de.

À 20 ans, Sasha Obama a décidé d'emménager à Los Angeles. Populaire sur TikTok comme toutes les jeunes filles de son âge, la fille de Barack et Michelle Obama , elle continue de passionner l'Amérique et le monde entier malgré le départ de ses parents, il y a quatre ans, de la Maison Blanche. Et cette fois-ci c'est sa vie sentimentale qui interpelle. En effet, Sasha Obama n'a pas choisi n'importe qui puisqu'il s'agit d'un célèbre fils de, comme le rapporte le Daily Mail. La soeur de Malia Obama, 23 ans, serait désormais en couple avec le fils de l'acteur Clifton Powell, connu notamment pour le film Ray. Clifton Powell Jr. a 24 ans et mesure 1,95m, ce qui doit l'aider dans sa carrière naissante de basketteur universitaire. Sasha Obama a été aperçue aux côtés du jeune homme, affichant un sourire qui en dit long sur son état d'esprit du moment. Une sortie qui arrive deux jours après que sa mère Michelle Obama, 58 ans, a révélé que ses deux filles sont en couple, chez Ellen DeGeneres, le 19 avril. Un enfant de star qui attire déjà les plus grands sponsors puisqu'il collabore déjà avec Nike et Peloton. Elle a visiblement été charmée par Clifton Powell Jr., qu'elle a dû rencontrer après son arrivée à Los Angeles, en août dernier. Sasha Obama a débarqué dans la Cité des Anges dans le cadre de ses études, puisqu'elle est à l'Université USC. Qui est son ex petit-ami ? En vivant en Californie, elle se retrouve aussi près de sa grande soeur Malia Obama qui travaille en tant que scénariste sur le dernier projet Amazon avec Donald Glover, après avoir été diplômée d'Harvard l'an dernier. La vie sentimentale de la cadette des Obama avait déjà fait parler lorsque Sasha Obama avait présenté son amoureux, Chris Milton, en 2019. Ce dernier l'avait alors accompagnée au bal de fin d'année. Mais c'est désormais de l'histoire ancienne pour la jeune femme qui a trouvé l'amour dans les bras de Clifton Powell Jr. On ignore si le jeune basketteur a déjà rencontré ses beaux-parents Barack et Michelle Obama. Des beaux-parents loin d'être ordinaires.