Michelle Obama a 58 ans : Barack tactile et attentionné pour son anniversaire...

Après un nouvel an déguisé, les Obama se sont encore affichés très complices sur les réseaux sociaux. En effet, l'ancien couple présidentiel américain est apparu sur Instagram pour l'occasion du 58eme anniversaire de Michelle. Et le moins que l'on puisse dire c'est que les années n'ont aucune emprise sur l'union des deux amoureux.

L'ancien président américain en a profité pour poster une photo du couple posant devant un coucher de soleil et une plage paradisiaque. On peut y voir ce dernier déposer un baiser sur la joue de son épouse. En légende, celui qui a fêté ses 60 ans l'année dernière a adressé un message très tendre à l'égard de sa moitié : "Joyeux anniversaire Michelle, mon amour, ma partenaire, ma meilleure amie." La concernée n'a pas manqué de réagir en commentant un emoji coeur et un autre du baiser.