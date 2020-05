Michelle Obama se confie : fausses couches et thérapie de couple avec Barack

À la fin des années 1990, Michelle Obama a fait face à plusieurs fausses couches avant de finalement concevoir ses filles par fécondation in vitro. Mais l'arrivée de Malia et Sasha (21 et 18 ans) n'a pas été facile à gérer pour le couple : "Cela a vraiment compliqué les choses. Quelque chose devait être mis de côté et ça a été mes aspirations et mes rêves. J'ai fait cette concession, mais pas parce qu'il a dit 'Tu dois démissionner'. Je me disais, 'Je ne peux pas tout faire. Donc je dois mettre mes aspirations sur pause. J'y reviendrai'."

Michelle Obama se veut également honnête sur la thérapie de couple qu'elle a suivie avec son mari peu de temps après l'arrivée de leurs enfants : "Il est difficile de marier deux vies l'une avec l'autre. Et de mon point de vue, j'ai emmené Barack en thérapie conjugale pour qu'ils le réparent. Puis, il a commencé à me regarder. Je lui ai dit 'Pourquoi vous me regardez ? Je suis parfaite. C'est lui le problème' (...). Ma rancoeur envers Barack était qu'il était sa priorité, d'une façon. Nous avions des bébés, il était au sport (...). Une des choses que j'ai apprises et qui m'a aidée, et je pense a aidé notre mariage, c'est que mon bonheur ne dépend pas du fait qu'il me rende heureuse. Et parfois, je sentais que c'était l'un des problèmes."