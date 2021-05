Scott Speedman : Que devient le beau gosse de la série "Felicity" ?

À en croire son compte Instagram, Lindsay Rae Hofmann et Scott Speedman sont en couple depuis novembre 2016. L'acteur n'utilise pas les réseaux sociaux, mais sa compagne publie régulièrement des photos de lui et d'eux deux. Leur future fille viendra compléter la petite famille, jusque-là composée d'un labrador mâle prénommé Bodhi.

En ce qui concerne la comédie, Scott Speedman a incarné Ben Covington dans Felicity. pendant les quatre saisons de la série, diffusée entre 1998 et 2002. Il partageait la vedette de la série avec Keri Russell. Depuis, il enchaîne les rôles dans de petites productions, à la télé ou au cinéma. Figurant d'un épisode de Grey's Anatomy où il avait la tâche de séduire Meredith Grey (jouée par Ellen Pompeo), Scott a retrouvé un rôle récurrent dans You. L'acteur de 45 ans y interprète le personnage de Matthew.

Au cinéma, il donnera bientôt la réplique à Léa Seydoux, Viggo Mortensen et Kristen Stewart dans le film Crimes Of The Future.