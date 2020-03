Sean Bean (Game of Thrones) jette un verre de vin sur sa femme après une dispute

La vie amoureuse des stars passionne leurs nombreux fans. Ceux de Sean Bean apprennent que ses relations avec son épouse sont tendues. Le couple s'est récemment disputé en avion, l'acteur de la série Game of Thrones aurait jeté un verre de vin sur sa compagne.

Le scoop est signé The Sun ! Citant une source restée anonyme, le tabloïd britannique révèle que Sean Bean et Ashley Bean (née Moore) se sont disputés dans un avion, le samedi 14 mars 2020. Passagers en première classe d'un vol de la compagne British Airways, l'acteur anglais de 60 ans et son épouse avaient décollé de Vancouver, au Canada, et devaient atterrir à l'aéroport d'Heathrow à Londres.

"Sean et son épouse ont bu du vin dès leur embarquement. Au milieu du vol, ils ont commencé à se disputer. On pouvait les entendre s'insulter. C'était très gênant", explique l'insider non identifié. Un autre ajoute : "Ils étaient complètement ivres et de bonne humeur, et d'un coup, ça a pris une mauvaise tournure. Toute la rangée s'est étonnée quand Ashley a soudainement attrapé un grand verre de vin blanc et l'a renversé sur les genoux de Sean. C'est l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Sean s'est levé et s'est mis à crier."