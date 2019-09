Sébastien Cauet très aminci face à Camille Cerf et Camille Lacourt

Une superbe conférence de rentrée qui donne le ton pour cette année. Voilà comment l'on pourrait résumer la soirée qui s'est tenue le 16 septembre 2019 au théâtre des Folies Bergère, lundi 16 septembre 2019. Plusieurs personnalités médiatiques du groupe NRJ étaient réunies pour cette grande conférence de rentrée du groupe.

À cette occasion, Camille Cerf est apparue très en beauté sur le photocall. Cette année, l'ancienne Miss France présentera une émission avec le nageur Camille Lacourt. Non, il ne s'agit pas d'un programme de chasse, contrairement à ce que leurs noms de famille laissent à penser, mais bien d'un bêtisier. Le Bêtisier des Camille sera donc proposé aux téléspectateurs cette année. "On a débuté le tournage la semaine dernière et notre duo fonctionne super bien", a-t-elle confié à TV Mag.

Plusieurs personnalités stars du groupe NRJ étaient évidemment présentes, à l'instar de Jean-Marc Morandini, Évelyne Thomas, Philippe Llado et Sandy Pechard, Michaël Espinho, Marie Solis, Alexandre Devoise, Karine Grandval, Sandrine Pégand, Mathilde Forget ou encore Sophie Coste. Toute l'équipe de Manu dans le 6/9 était là : Valentin Chevalier, Pauline Goireau, Emmanuel Levy et Isabelle Giami.

Une autre star de la station, Sébastien Cauet, est apparue lors la soirée. Veste de costume bleue, jean et baskets : c'est tout en élégance que l'animateur a posé pour les photographes, avec sa toute nouvelle silhouette affinée. À 47 ans, il s'affiche aujourd'hui avec plusieurs kilos en moins, comme on peut le voir notamment sur Instagram.