Sébastien Loeb zigzague entre un zèbre et une girafe : vidéo impressionnante du champion de rallye

Il y a des courses plus compliquées que d'autres pour les pilotes et celui du Kenya en fait clairement partie pour Sébastien Loeb ! Actuellement en Afrique pour participer au Grand Prix du Kenya, la légende du sport automobile a toujours de sacrés réflexes, comme il l'a montré en vidéo. À 47 ans, il est le doyen de la compétition et s'il ne performe pas comme avant, il garde une science du pilotage unique. Champion du monde des rallyes à neuf reprises avec son copilote Daniel Elena, l'Alsacien avait décidé de faire une longue pose en 2012, mais visiblement il a encore l'énergie pour continuer et il a décidé de revenir dans la compétition reine cette année, pour le plus grand plaisir de ses fans.

Actuellement 8e du classement général, il a peu de chance de remporter son dixième titre de championnat du monde, mais il arrive malgré tout à épater son monde, comme le week-end dernier. Alors qu'il se trouve en pleine course, dans une ligne droite en plein coeur de la savane africaine, Sébastien Loeb va faire deux rencontres pour le moins surprenantes sur la route... Sur son compte Twitter, où il est suivi par plus de 200 000 abonnés, l'ancien mari de Séverine Mény a publié une vidéo qui a beaucoup fait réagir les internautes.

L'ancien champion garde des réflexes impressionnants

À la peine pendant la course, Sébastien Loeb est obligé de prendre des risques en accélérant au maximum, mais des obstacles vont se dresser sur sa route. Grâce à la caméra placée sur son bolide, on peut voir que le Français a encore du très bons réflexes puisqu'il évite de justesse un zèbre qui se trouvait sur la route au moment de son passage ! Le pilote est à la limite de la sortie de route, mais il parvient néanmoins à se remettre sur la bonne voie. Seulement, quelques mètres plus loin, c'est une girafe qui va faire son apparition ! Cette dernière sent le danger et traverse la route quelques secondes avant le passage de la voiture.