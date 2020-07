Sébastien Tellier "en transe" : son mariage vaudou à base "d'acide liquide"

Décidément, Sébastien Tellier ne fait rien comme les autres ! Fou d'amour pour Amandine Martinon de La Richardière, le musicien a souhaité concrétiser leur relation en l'épousant, à sa manière, en 2012.

En premier lieu, les tourtereaux se sont dits "oui" sur le lac de Garde en Italie... puis ils ont filé en Afrique de l'Ouest pour renouveler leurs voeux au sein d'une cérémonie vaudou. "C'est le père de ma femme, son pays préféré en Afrique c'est le Bénin, explique-t-il dans les pages du magazine Playboy. Et donc ça faisait quelque temps qu'il voulait nous y emmener. Il nous a acheté des tickets. En me renseignant sur le Bénin je vois qu'on peut s'y marier dans le village, donc autant en profiter ! Ça s'est fait facilement. A Cotonou on a vu des mecs qui nous ont expliqué comment ça allait se passer."

On peut effectivement se demander comment se déroule un tel événement. La réponse est simple, et donnera certainement à Sébastien Tellier deux ou trois idées de chansons. "On se baladait en 4x4 en convoi avec plusieurs personnes de ma famille, et on tombe sur un petit village extrêmement mignon, tout de suite envoûtant mystique, un truc hyper fort, se souvient-il. En même temps tu bois un alcool très spécial, qui à mon avis est de l'acide liquide mais je n'en sais rien. C'est puissant, et là tu pars en transe pendant des heures puis ça redescend." Voilà que "pour le meilleur et pour le pire" prend toute sa dimension !

Le 29 mai 2020, Sébastien a dévoilé Domesticated, son septième album studio, avec un peu de retard dû à la pandémie du coronavirus. Il explique y dévoiler une facette plus "normale", "nature" de sa personne. Celle d'un homme, d'un artiste, d'un papa. Amandine Martinon de La Richardière et son chanteur ont effectivement accueilli Timothy le 10 avril 2013 - le fruit de cette cérémonie vaudou ? - puis une petite fille au prénom un peu moins commun en février 2017 : Jeanette Pépita. "Dès qu'on veut faire du beau, dès qu'on veut faire du bien, les règles s'imposent par elles-mêmes, conclut-il. Et c'est exactement ça qui est arrivé dans ma vie : avoir pu donner du bonheur à mes enfants..."

Retrouvez l'interview de Sébastien Tellier dans le magazine Playboy, numéro juillet-septembre 2020.