Secret Story : Des membres de son corps paralysés et déformés, une candidate raconte son calvaire

Une ancienne candidate de Secret Story a vécu une mésaventure, le 11 août 2022. Un incident que la jeune femme, révélée en 2017 lors de la saison 11, a partagé en story Instagram avec sa communauté. Attention les yeux !

La soirée avait pourtant si bien commencé pour Charlène. Après avoir déposé leur fils Thyam (2 ans), son fiancé Benoît et elle sont partis profiter d'un restaurant en amoureux. Et tout se passait bien... jusqu'à ce que la jeune femme ne se fasse piquer par un frelon. "Urgences pour bibi", peut-on lire en légende d'une photo de Charlène allongée sur un lit d'hôpital, en train de faire la grimace, avec l'un de ses bras mis en évidence. Elle a ensuite partagé une photo en gros plan de l'endroit où se trouvait sa piqure. "Piqûre de frelon. Mon bras et ma main se sont paralysés d'un coup. Première fois que je me fais piquer et je peux vous dire que la douleur est là", peut-on lire.

Charlène a ensuite vite été prise en charge par le corps médical. C'est avec le bras bandé qu'elle est apparue en story. Mais elle n'allait pas mieux pour autant. "Actuellement, mon bras a le poids d'un parpaing et ma main ressemble à une patate. Et merci à l'équipe des urgences de nuit que j'ai eue. Adorable", a-t-elle précisé. L'ancienne habitante de la Maison des Secrets a également partagé une vidéo sur laquelle elle compare ses deux mains Et on voit clairement que l'une d'elles est bien plus gonflée. "A ce rythme, demain on ne me voit plus", a-t-elle plaisanté. Mais la belle blonde avait beaucoup moins envie de rire par la suite puisqu'à cause de la douleur, elle n'a pas réussi à dormir. Elle se souviendra donc à jamais de cette soirée, mais pas pour de bonnes raisons malheureusement.

Elle peut heureusement compter sur son cher et tendre pour la soutenir. Un homme qu'elle épousera en 2024 comme elle l'a précisé sur Instagram. "Ça y est nous avons commencé les visites pour trouver LE lieu pour notre mariage prévu en 2024. Je pense que c'est l'une des premières choses à faire haha", a notamment écrit Charlène en légende d'une photo de Benoît et elle.