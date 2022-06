Secret Story : Un couple emblématique fiancé, l'incroyable demande en images

Deux anciens candidats de Secret Story viennent de passer une nouvelle grande étape dans leur relation. Mercredi 22 juin 2022 les tourtereaux, révélés lors de la saison 11 en 2017, ont révélé en vidéo qu'ils venaient de se fiancer.

Leur communauté n'attendait qu'une chose : que Benoît demande Charlène en fiançailles. A chaque questions/réponses qu'ils ont organisés sur Instagram, la question leur était posée. Ils pensaient probablement qu'en mai dernier, le charmant brun allait sauter le pas lors de leur beau voyage en Thaïlande. Mais pas de bague à l'horizon. Il a fallu attendre qu'ils partent pour Zanzibar (Archipel en Tanzanie) pour que la belle nouvelle soit enfin annoncée.

Benoît a en effet demandé Charlène en mariage et pour ce faire, il a sorti le grand jeu. Lors de la soirée de mercredi, il a emmené sa belle au niveau d'un ponton, lorsque le soleil se couchait, et lui a bandé les yeux. L'ancienne habitante de la Maison des Secrets était vêtue d'un top blanc et d'un pantalon de la même couleur. Son cher et tendre a fini par la rejoindre avec leur fils Thyam (2 ans) qui tenait un écrin dans les mains. Quand elle a ôté son bandeau, elle a découvert Benoît à genoux, lui présentant une belle bague.

Sans surprise, Charlène a bien eu du mal à retenir ses larmes. Mais elle a tout de même vite repris ses émotions pour lui dire un grand "oui" avant de l'embrasser puis de le prendre dans les bras, ainsi que son fils. Un rêve devenu réalité qui a ravi leurs abonnés. "J'ai envie de chialer tellement vous êtes beaux", a notamment posté leur grande amie Jesta Hillmann.