Secret Story : Qui se cache derrière La Voix ?

Ce mercredi 7 avril 2021, TMC fête les 20 ans de la télé-réalité en diffusant un documentaire consacré à ce phénomène. C'est en 2001 que tout a commencé avec la diffusion de Loft Story sur M6 mais plus tard, la chaîne concurrente, TF1, s'est imposée auprès des téléspectateurs avec Secret Story. Pendant dix ans, des dizaines de candidats se sont relayés dans la Maison des Secrets avec le but de protéger un secret le concernant. Chaque saison, de nouvelles personnalités sortaient du lot, de nouveaux décors étaient installés mais une chose ne changeait pas : la présence de la Voix.

Il s'agissait d'un personnage masculin, invisible, qui pouvait s'adresser aux candidats dès qu'il le souhaitait afin de leur donner des consignes ou encore pour leur infliger des pénalités. Derrière cette Voix devenue incontournable se trouvait Dominique Duforest. Pour ses interventions qui commençaient systématiquement par "Ici la Voix" et qui se terminaient par "C'est tout... pour le moment", il était placé dans une loge isolée où il pouvait suivre les faits et gestes des Secrétistes. Dominique Duforest a assuré son rôle depuis le début de Secret Story et jusqu'à la fin, soit durant onze saisons.

En 2016, il en disait un peu plus sur son rôle lors de son passage à Europe 1. "Je dois être présent six jours sur sept. La Voix vit avec les candidats. Je suis là une dizaine d'heures par jour : de 14h à 1h", indiquait Dominique Duforest. Suivant un script précis lorsqu'il s'agissait de lancer des défis, il était en revanche tout à fait libre "sur le relationnel avec les candidats", auprès desquels il nouait toujours des liens très forts. Et contrairement à ce qu'ont pu dire certaines rumeurs, Dominique Duforest n'a jamais trafiqué sa voix grave qu'il a depuis l'enfance. Il révélait en 2014 avoir été payé environ 32 000 euros pour l'ensemble de la saison 8, qui durait dix semaines, soit la somme rondelette de 3 200 euros par semaine. Un salaire confortable, d'autant plus que l'interprète de La Voix a d'autres activités le reste de l'année.

Un animateur qui a côtoyé les plus grandes stars

Car oui, Dominique Duforest n'a pas fait carrière que dans Secret Story. Ancien homme de radio, il a débuté sur NRJ à sa création en 1982 où il était animateur de la matinale avant de devenir le premier directeur d'antenne de la station. Amoureux de musique, il s'est imposé comme un programmateur musical de talent et a interviewé de nombreuses stars comme Phil Collins, Johnny Hallyday, Mick Jagger ou encore Barry White. Il a également travaillé sur RMC, RTL2 et Rire & Chansons.

En 1999, il a été amené à travailler pour la première fois avec Endemol en tant que responsable de castings pour des comédies musicales (Autant en emporte le vent, Spartacus) et pour la Star Academy. Et en 2007, il décroche le rôle de La Voix. Lorsqu'il ne joue pas les baby-sitters des candidats, il reprend ses activités de casteur pour Endemol. Il est également coach d'artistes, les préparant notamment à donner des interviews et à chanter sur les plateaux. Il a également sorti plusieurs ouvrages humoristiques, à savoir des recueils d'histoires drôles (365 blagues : 1 fou rire par jour), et a prêté sa voix à un jeu vidéo parodique, Far Cry 3 : Blood Dragon, en 2013. Une carrière bien remplie donc !

Les 20 ans de la télé-réalité, ce mercredi 7 avril 2021 sur TMC dès 21h