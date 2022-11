Secret Story : Une ex-candidate annonce être en couple avec une femme, jolie photo des amoureuses

En 2013, TF1 diffusait la septième saison de Secret Story. A l'époque, on retrouvait alors au casting des candidats devenus emblématiques comme Anaïs Camizuli (la grande gagnante de la saison), Vincent Queijo, Julien Guirado, Eddy Ben Youssef ou encore Alexia Mori. Les téléspectateurs avaient également eu l'occasion de faire la connaissance de Sabrina et Morgane Gromer, des soeurs qui avaient pour secret : "Nous sommes jumelles".

Leur aventure n'avait cependant pas été des plus réussies, surtout celle de Morgane qui a été éliminée au bout de trois semaines seulement. "Je me doutais qu'Anaïs était très appréciée du public et notre clash n'était pas bon pour moi. Mais je préférais que Sabrina poursuive le jeu car elle s'entendait bien avec tout le monde alors que moi...", réagissait-elle après coup auprès de TV Mag. Depuis, la belle Vosgienne de 29 ans était retombée dans l'anonymat. En se baladant sur ses réseaux sociaux, on constate néanmoins qu'elle poursuit toujours une activité de mannequin mais que cela fait quelques années qu'elle a adopté un tout nouveau look. En effet, Morgane s'est débarrassée de sa longue chevelure blonde et de sa frange. A la place, elle a craqué pour une coupe garçonne blond platine au style un peu rock.

Mais en début de semaine, c'est pour autre chose que Morgane a fait parler d'elle. L'ex locataire de la Maison des Secrets a annoncé être en couple... avec une femme. Sur son compte Instagram, elle a partagé une photo de son couple avec une jeune femme blonde. Et en légende, elle lui a adressé une tendre déclaration d'amour. "Je t'aime parce que... Tu me fais sentir belle. À tes côtés, la vie est simple. Tu m'écoutes sans me juger. Dans tes bras, tous mes problèmes s'envolent. Je peux toujours compter sur toi. Avec toi, tout est possible. Tu es la femme de ma vie", peut-on lire.