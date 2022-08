Secret Story, une ex-candidate très amincie : photo de sa nouvelle silhouette et révélations sur sa perte de poids

Ses efforts auront payé. Ces derniers mois, Anaïs Camizuli a décidé de se reprendre en main. L'ancienne candidate de Secret Story révélée dans la saison 7 en 2013 avait le désir de se délester de quelques kilos et, vendredi 26 août, elle était ravie d'afficher sa nouvelle silhouette sur Instagram.

Depuis chez elle, la jolie brune s'est prise en photo en petite culotte et vêtue d'un tee-shirt, histoire de dévoiler ses fines jambes et son ventre plat. Mais en plus de partager le résultat en image, Anaïs Camizuli a voulu l'expliquer. En effet, en légende elle a révélé son secret pour en arriver là. "La photo n'est pas top mais je voulais vous parler de ma perte de poids. Vers mi mai, je me sentais mal dans mon corps, je me suis motivée en me disant que je pouvais y arriver. J'ai commencé par reprendre un peu le sport (pour me défouler également). J'ai ensuite éliminé le Coca (je pouvais boire 4 canettes par jour, c'est énorme) et je ne buvais plus qu'une canette le midi. Je ne bois pas de café, il me faut mon coca !", a-t-elle d'abord fait savoir.

La marseillaise a ensuite avoué s'être aidée de méthodes pour mincir comme le challenge So Shape ou encore la prise de compléments alimentaires. À noter toutefois que ces pratiques ne font pas des miracles et ne sont pas à prendre à la légère. Anaïs Camizuli précise d'ailleurs avoir fait attention sans jamais se priver. "Je ne fais pas de régime les filles. Je déteste être frustrée donc je mange ce que j'ai envie tout en restant raisonnable. Petite astuce qui à marché sur moi : arrêter de manger après 18 heures", a-t-elle indiqué.

Ainsi, aujourd'hui, elle affiche 50 kilos sur sa balance. Un chiffre qui lui convient parfaitement. En conclusion, Anaïs Camizuli confie ne pas chercher à obtenir la validation de sa communauté mais rappelle simplement l'importance de se sentir bien dans son corps. "Pour certaines, c'est trop. On ne peut pas plaire à tout le monde. Je me sens bien dans mon corps aujourd'hui et je vous conseille de faire de même. N'écoutez personnes. Pensez à vous et faites ce qui vous fait vous sentir belles dans le miroir", a-t-elle écrit.