Section de recherches s'arrête : Fabienne Carat et Linda Hardy, radieuses et complices pour le grand final

C'est bientôt le grand jour ! Jeudi 21 avril 2022 sera diffusé sur TF1 le tout dernier épisode de la série Section de recherches. Après 14 saisons à succès, un point final a été mis à la fiction à travers un double-épisode intitulé Nouveau départ. C'est à la fin de l'année dernière que celui-ci a été tourné, à Nice.

A ce moment-là, tous les acteurs du show s'étaient réunis pour une séance photo promotionnelle, même certains anciens plus vus depuis plusieurs années : Xavier Deluc (capitaine Martin Bernier), Franck Sémonin (qui joue Lucas Auriol), Hélène Godec (Anouk Dubosc), Elise Tielrooy (Ariel Grimau), Stéphane Soo Mongo (Alexandre Sainte-Rose), Jean-Pascal Lacoste (Luc Irrandonéa), Félicité Chaton (alias Victoire Cabral), Chrystelle Labaude (Nadia Angeli), Linda Hardy (Claire Linsky) et encore Fabienne Carat. (Voir notre diaporama).

Cette dernière était fraîchement arrivée pour la saison 14 dans le rôle du commandant Jeanne Lorieux en 2019. En peu de temps, Fabienne Carat a néanmoins rapidement pu se sentir en famille sur le tournage, et encore plus lorsqu'elle était enceinte. En effet, pour le double épisode finale, l'ex-star de Plus belle la vie attendait la naissance de sa fille Céleste (née le 6 décembre 2021). Et c'est tout naturellement que sa grossesse a été intégrée au scénario. Ainsi, quelques jours seulement après avoir accouché, Fabienne Carat reprenait le chemin du travail et y retrouvait un faux ventre de femme enceinte pour terminer l'intrigue.

En y repensant, cette période fut très intense pour la comédienne de 42 ans. "C'est avec grande émotion et pudeur dissimulée que je vais partager avec vous les derniers moments de ma véritable grossesse dans la fiction. Je suis pleine de gratitude d'avoir pu vivre et faire ce tournage à la toute fin de cette aventure de future maman... Oui au dernier moment... au point que quelques scènes ont été tournées après mon accouchement avec un faux ventre", a-t-elle écrit sur Instagram.

Fabienne Carat a profité de son post pour mettre en avant la difficulté que peuvent rencontrer certaines femmes à devenir maman, comme son personnage de Jeanne Lorieux. "Je suis fière, grâce à ce rôle de représenter toutes ces femmes qui se battent chaque jour pour avoir un enfant grâce aux PMA, je suis émue de représenter ces femmes qui ont un enfant toute seule. Je suis heureuse de porter un message d'amour", a-t-elle conclu.