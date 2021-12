Fabienne Carat maman : déjà au travail 10 jours après son accouchement avec "un faux ventre"

Fabienne Carat est une femme plus que comblée. Comme l'ont dévoilé nos confrères de Closer, l'actrice de 42 ans a donné naissance à son premier enfant le 6 décembre 2021, avec trois semaines d'avance. Une petite fille qui répondrait au doux prénom de Céleste. L'actrice de Section de recherches a officialisé la bonne nouvelle ce vendredi 17 décembre et a fait une autre grande annonce.

Si elle aurait à coup sûr préféré profiter plus longtemps de sa merveille, Fabienne Carat est déjà de retour sur un plateau de tournage. Avant d'accoucher, elle tournait l'ultime saison de Section de recherches à Nice, série dans laquelle elle incarne le commandant Jeanne Lorieux. Elle devait donc boucler ses scènes et aujourd'hui était le grand jour pour retourner au travail comme elle l'a dévoilé en story Instagram.

Les internautes ont en effet pu découvrir Fabienne Carat en loges. Et, surprise, elle apparaissait avec un faux ventre de femme enceinte. "Voilà, je suis retournée sur le tournage et faux ventre. La magie de la fiction", déclare la belle brune. Rappelons que l'équipe de la série lui avait proposé d'intégrer sa grossesse au scénario. "J'ai préféré l'inclure pour pouvoir aborder des sujets liés à la grossesse", avait-elle expliqué à Public en octobre dernier. Espérons pour la belle actrice que ce retour se passera sous les meilleurs auspices.

C'est en juillet dernier que Fabienne Carat avait révélé auprès de Femme Actuelle qu'elle attendait son premier enfant. La soeur de Carole Carat en était déjà à son septième mois de grossesse et expliquait qu'elle était séparée du père de son enfant. Il a fallu attendre la naissance du bébé pour découvrir que c'était une petite fille. Une princesse que l'actrice n'a pas tardé à présenter à ses fidèles fans, en vidéo. "Je suis chanceuse de vivre tout ça pour grandir. Je suis pleine de gratitude pour ceux qui m'ont soutenue, à distance, et qui me rendent la vie plus facile. Ils se reconnaîtront ... je vous aime tant ... Merci à ma sister @carole_carat d'être venue me chercher, moi, mes sacs et surtout ce petit être que je sens si forte et qui a déjà une vie hors du commun !!!", a-t-elle notamment écrit en légende de sa publication.