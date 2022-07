Sékou Mara : Le footballeur, fils d'une célèbre animatrice, va changer de vie !

C'est un transfert qui va faire énormément de bien aux finances des Girondins de Bordeaux. En très grosse difficulté financière, l'ancienne équipe de Yoann Gourcuff vient d'être reléguée en deuxième division, mais elle est menacée de rétrogradation plusieurs échelons en dessous à cause de finances dans le rouge. Pour s'en sortir, le club n'a donc pas eu d'autre choix que de vendre l'un de ses meilleurs joueurs, Sékou Mara. Le natif de Paris, âgé seulement de 19 ans, sort d'une saison très encourageante et de nombreux clubs se sont positionnés pour l'accueillir.

C'est finalement de l'autre côté de la Manche que l'avenir du footballeur va s'écrire puisqu'il vient tout juste d'être transféré dans le club de Southampton, qui vient de remonter en première division. Une opération qui devrait rapporter près de 13 millions d'euros à Bordeaux et ainsi leur permettre de se sauver financièrement. Un transfert qui a certainement dû faire un pincement au coeur de la mère du jeune sportif, puisque ce n'est autre que le fils de la journaliste Audrey Crespo-Mara ! Une maman dont il est très proche et qui n'avait pas hésité à faire le déplacement au Parc des Princes pour le voir jouer en mars dernier.

Une mère très proche de son garçon

Si pour l'heure ni Sékou Mara ni sa mère ne se sont exprimés officiellement après ce transfert retentissant, la femme de Thierry Ardisson a déjà évoqué sa relation avec son jeune fils par le passé. "Nous descendons autant que possible le voir à Bordeaux. Mais maintenant qu'il est pro, on ne peut plus assister à ses entraînements. Et à cause du Covid, on n'a pas pu assister aux matchs cette année. J'espère que ce grand club français reprendra vite des couleurs et que mon fils pourra pleinement s'y épanouir", confiait-elle à Télé Câble Sat Hebdo en juillet 2021.