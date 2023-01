Selena Gomez accusée de mentir sur son couple : ses fans ne lui pardonnent pas sa dernière sortie

Une vie amoureuse compliquée

Récemment nominée en tant que meilleure actrice dans une série comique aux Golden Globes, pour la série Only Murder in the Building, Selena Gomez a une situation professionnelle qui ne reflète pas pour autant sa situation amoureuse... Éternellement associée à son ex petit-ami, Justin Bieber, l'artiste a pourtant tourné la page depuis bien longtemps.

En 2017, l'actrice américaine a vécu une romance avec le chanteur canadien, The Weeknd, une idylle qui aura duré dix mois au total. Des rumeurs laissaient croire que Selena Gomez serait sortie en 2019 avec le chanteur de One Direction, Niall Horan et en octobre 2021 avec l'acteur de Captain America, Chris Evans. Si aucune de ces deux relations n'a été officialisé, l'actrice a néanmoins confirmé être célibataire en mai 2022 via un TikTok et lors de l'émission Saturday Night Live où elle disait chercher désespérément l'amour.

Andrew Taggart, quant à lui, ne s'est pas prononcé sur les réseaux sociaux au sujet de sa relation avec Selena Gomez. Cependant, il y a moins d'un mois, le chanteur était en couple avec la fille de Steve Jobs, Eve Jobs. Cette dernière avait publié une photo d'Andrew Taggart en l'honneur de son anniversaire avec en légende "Joyeux anniversaire mon amoureux", mais depuis les récentes révélations, Eve Jobs a désactivé son compte Instagram.