Selena Gomez proche d'un musicien "sexy" : ces photos qui alimentent les rumeurs de couple...

Alors, Selena Gomez serait-elle en couple avec le compositeur Andrew Taggart ? Selon une source qui s'est confiée à US Weekly, l'ex de Justin Bieber et The Weeknd était "particulièrement câline avec le DJ" et un témoin présent lors de leur rendez-vous a partagé que le couple "n'arrêtait pas de s'embrasser comme des ados". Sur les photos prises dans le club de bowling on y voit Selena Gomez et Andrew Taggart assez complices. La grande copine de Taylor Swift était habillée dans une tenue baggy noire tandis que son supposé nouveau boyfriend avait opté pour un T-shirt au motif militaire avec un pantalon fluide noir. Une tenue très casual qui laisserait croire que ce n'est pas le premier date du couple de jeunes artistes. Malgré les photos et les témoignages, les fans de Selena Gomez sont pour le moins dubitatifs. Entre ceux qui restent persuadés que l'âme soeur de Selena Gomez est et restera Justin Bieber et d'autres qui souhaitent à tout prix qu'elle trouve l'amour, les réactions sur Twitter sont divers et variées à la suite de cette nouvelle.

Selena Gomez, star un jour star pour toujours

Neuf ans après avoir terminé son contrat avec Disney, Selena Gomez maintient la curiosité du grand public. La chanteuse et actrice maintenant trentenaire accumule les projets. En novembre 2022 elle a sorti son titre My mind and me et l'actrice a été nommée en tant que meilleure actrice de télévision dans la série comique Only Murders in the Building pour la 80e cérémonie des Golden Globes. Suite à son apparition sur le tapis rouge des Golden Globes avec sa petite soeur, Selena Gomez avait été attaquée sur son physique et avait répondu aux commentaires déplacés lors d'un live après les Golden Globes

Maintenant que l'annonce de sa nouvelle relation avec le DJ est sortie, est-ce qu'on peut s'attendre à une potentielle collaboration musicale avec son nouveau partenaire ?