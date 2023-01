Diaporama : Selena Gomez proche d'un musicien "sexy" : ces photos qui alimentent les rumeurs de couple...

1 / 21 Selena Gomez proche d'un musicien "sexy" : ces photos qui alimentent les rumeurs de couple...

2 / 21 Selena Gomez au photocall de la 80ème cérémonie des Golden Globe, au "Beverly Hilton" à Los Angeles. © BestImage

3 / 21 Exclusif - Dj Andrew Taggart se promène avec une amie dans les rues d'Aspen le 25 décembre 2022. © BestImage

4 / 21 Selena Gomez au photocall de la 27ème édition des Critics Choice Awards à Los Angeles le 13 mars 2022. © BestImage

5 / 21 The Chainsmokers (Andrew Taggart et Alex Pall) à la soirée Billboard Music awards au MGM Grand Garden Arena à Las Vegas, le 20 mai 2018 © Chris Delmas/Bestimage © BestImage, Chris Delmas

6 / 21 Exclusif - Dj Andrew Taggart se promène avec une amie dans les rues d'Aspen le 25 décembre 2022. © BestImage

7 / 21 Selena Gomez au photocall de la 80ème cérémonie des Golden Globe, au "Beverly Hilton" à Los Angeles, le 10 janvier 2023. © BestImage

8 / 21 Alex Pall, Andrew Taggart, The Chainsmokers à la soirée 2018 American Music Awards au théâtre Microsoft à Los Angeles, le 9 octobre 2018. © BestImage

9 / 21 The Weeknd (Abel Tesfaye) et sa compagne Selena Gomez - Photocall du MET 2017 Costume Institute Gala sur le thème de "Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art Of The In-Between" à New York. Le 1er mai 2017 © Christopher Smith / Zuma Press / Bestimage © BestImage, Christopher Smith

10 / 21 Le groupe The Chainsmokers (Andrew Taggart et Rhett Bixler) à la 60ème soirée annuelle des Grammy Awards à Madison Square Garden à New York, le 28 janvier 2018. © BestImage

11 / 21 Selena Gomez au photocall de la 80ème cérémonie des Golden Globe, au "Beverly Hilton" à Los Angeles, le 10 janvier 2023. © BestImage

12 / 21 Justin Bieber et Hailey Rhode Bieber (Baldwin) au photocall de la 64ème édition des Grammy Awards au MGM Grand Garden à Las Vegas le 3 avril 2022. © BestImage

13 / 21 The Weeknd (Abel Tesfaye) et sa compagne Selena Gomez - Photocall du MET 2017 Costume Institute Gala sur le thème de "Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art Of The In-Between" à New York. Le 1er mai 2017 © Christopher Smith / Zuma Press / Bestimage © BestImage, Christopher Smith

14 / 21 Selena Gomez en concert à Calgary au Canada le 18 mai 2016. © BestImage

15 / 21 Selena Gomez - Photocall de la 27ème édition des Critics Choice Awards à Los Angeles le 13 mars 2022. © BestImage

16 / 21 Selena Gomez et Justin Bieber aux American Music Awards à Los Angeles le 20 novembre 2011. © BestImage

17 / 21 Justin Bieber et sa femme Hailey Baldwin sortent d'un déjeuner à Studio City le 16 octobre 2018. © BestImage

18 / 21 Selena Gomez - Photocall de la 27ème édition des Critics Choice Awards à Los Angeles le 13 mars 2022. © BestImage

19 / 21 Selena Gomez en concert à Calgary au Canada le 18 mai 2016. © BestImage

20 / 21 Selena Gomez et Justin Bieber aux American Music Awards à Los Angeles le 20 novembre 2011. © BestImage