Selena Gomez victime de body shaming : sa réponse très franche à ceux qui la trouvent "grosse"

Mardi 10 janvier 2023, Selena Gomez a fait une apparition remarquée à la 80e cérémonie des Golden Globes, alors qu'elle était nommée dans la catégorie meilleure actrice de télévision dans une série comique pour son rôle dans Only Murders In The Building. Mais malheureusement, l'actrice de 30 ans, qui portait une robe bustier signée Valentino, a été visée par des commentaires déplacés sur les réseaux sociaux. "Elle est vraiment grosse", "Elle a vraiment besoin de virer son styliste", pouvait-on notamment lire sur Twitter. Des attaques auxquelles l'ex-compagne de Justin Bieber a rapidement répondu lors d'un live Instagram, juste après la remise des prix.

"Je suis un peu trop grosse en ce moment parce que je me suis amusée pendant les vacances. N'est-ce pas ? Mais on s'en moque !", a-t-elle déclaré à ses fans, avant d'éclater de rire avec sa petite soeur Gracie présente à ses côtés. Une manière de faire comprendre à ses détracteurs qu'elle est à l'aise avec son corps et qu'elle n'est donc pas atteinte par leurs critiques. Pour rappel, elle s'exprimait déjà sur ce sujet le 3 août dernier, en postant une vidéo d'elle en maillot de bain. "Rentre le ventre", lançait une voix off en fond. Ce à quoi l'artiste américaine répondait : "Je ne rentre rien du tout, les vrais ventres sont de retour, ok ?".

Tu es le meilleur exemple

Un message body positive, qui rassurait beaucoup sa communauté. "Tu me fais me sentir bien dans ma peau", "Tu ne réalises même pas à quel point ce genre de vidéos aide les jeunes femmes ! Merci ", "Tu es le meilleur exemple pour nous tous", pouvait-on lire dans l'espace réservé aux commentaires. Quelques mois plus tôt, toujours sur le même réseau social, elle demandait aux internautes de l'épargner de leurs commentaires déplacés sur son corps. Car toute cette négativité peut avoir un impact sur la santé mentale. Selena Gomez est malheureusement bien placée pour le savoir car elle a été diagnostiquée d'un lupus en 2014 puis de troubles bipolaires en 2018.

C'est notamment la raison pour laquelle elle a décidé de lancer, sur Internet, sa propre plateforme nommée Wondermind, sur laquelle chacun peut partager son histoire et soulager sa souffrance. Une belle initiative de la part de l'ancienne star de Disney Chanel.