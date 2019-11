Selena Gomez et Bella Hadid : Sur la voie de la réconciliation

La vie amoureuse des stars fascine leurs millions de fans. Ceux de The Weeknd ont du mal à suivre ses relations, sources d'inspiration de ses chansons. Ses deux ex-petites amies en froid, Selena Gomez et Bella Hadid, sont sur la voie de la réconciliation.

Grâce aux réseaux sociaux, les internautes remarquent immédiatement les conflits qui opposent les stars. Celui de Selena Gomez et Bella Hadid n'est évidemment pas passé inaperçu. Les deux bombes de 27 et 23 ans s'étaient unfollow ("désabonnées") l'une et l'autre sur Instagram en 2017, peu après la première rupture de Bella et The Weeknd. Le chanteur avait ensuite commencé une relation avec Selena Gomez.

Cette histoire d'amour terminée, Selena Gomez a fait le premier pas vers Bella Hadid. L'interprète des chansons Look at Her Now et Lose Me to Love You s'est réabonnée au compte du top model, ainsi qu'à celui de sa grande soeur Gigi.

Gigi a elle aussi follow Selena Gomez.