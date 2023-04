Shakira vengée ? Gérard Piqué aurait été trompé par sa compagne Clara Chia avec une autre star du foot

En juin dernier, une bombe explosait lorsque Shakira et Gérard Piqué annonçaient officiellement leur séparation, après plusieurs années de vie commune. "Nous avons le regret de confirmer que nous nous séparons. Pour le bien-être de nos enfants, qui est notre plus grande priorité, nous vous demandons de respecter leur vie privée. Merci de votre compréhension", déclaraient les parents de Milan (10 ans) et Sasha (7 ans) via un communiqué. L'ancien joueur du Barça se serait montré infidèle envers la star Colombienne. Quelques semaines seulement après cette annonce choc, il s'affichait de nouveau en couple (sans pour autant officialiser), l'heureuse élue s'appelant Clara Chia Marti.

"Gérard et Clara se voient depuis des mois (...) Ils ont gardé le silence sur leur relation, mais ceux qui les entourent savent tous ce qui se passe (...) Les gens l'ont aidé à garder la romance secrète et ont effacé les comptes de réseaux sociaux de Clara afin que les gens ne puissent pas trouver de photos d'elle (...) Ce qui fait penser à ses amis qu'il prend cette relation au sérieux", rapportait une source proche de la nouvelle compagne du footballeur au Sun. Mais d'après de récentes informations relayées par OneFootball, l'interprète de Waka Waka aurait obtenu sa revanche puisque Gérard Piqué aurait été trompé à son tour par sa chérie, avec qui il avait officialisé en janvier. Cette dernière aurait eu une relation avec Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City.

Je suis très heureux

Une situation qui s'avérerait embarrassante pour l'ancien défenseur, lui qui est censé être proche du coach espagnol, les deux hommes s'étant côtoyés pendant de longues années au sein du FC Barcelone. Gérard Piqué devrait donc tomber des nues, si cette information est confirmée. Le choc devrait être d'autant plus terrible pour lui qu'il déclarait récemment dans les colonnes d'El Pais être un homme épanoui aux côtés de sa nouvelle amoureuse.



"Les personnes que j'aime et dont je me préoccupe sont celles qui me connaissent. Les autres, je m'en fiche. Je consacre mon énergie aux personnes qui me sont les plus proches et je leur donne ce que j'ai. Je suis très heureux. Il y a eu des changements dans ma vie et j'ai su préserver ce bonheur", confiait-il au média espagnol. Reste donc à savoir comme l'ex-sportif va digérer la nouvelle, si, encore une fois, celle-ci s'avère être véridique.