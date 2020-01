Shania Twain mariée : La façon "tordue" dont elle est tombée amoureuse

C'est quand on ne cherche pas qu'on trouve. Shania Twain ne pourra jamais dire le contraire. Mariée à Frederic Thiebaud depuis le 1er janvier 2011, la belle Canadienne considère la genèse de leur amour comme "tordue". "Magnifiquement tordue", précise-t-elle dans les colonnes du Magazine AARP. Il faut dire qu'il était, comme vous le savez peut-être, le mari de sa meilleure amie – meilleure amie qui était la maîtresse du mari de Shania... vous suivez toujours ? "Il y avait des jours où je me fichais complètement de savoir s'il y aurait un lendemain, explique-t-elle à propos de cette époque de révélations et de fracture. Je devais survivre. Je vivais dans des sables mouvants. Je paniquais, comme tout le monde, mais je n'ai pas accepté de me rendre. J'ai trouvé un moyen de m'en sortir."

Je me sentais submergée à l'idée de faire face à tout ça

Frederic Thiebaud a d'abord été une épaule pour elle... jusqu'à ce qu'il lui passe la bague au doigt sur une superbe plage de Porto Rico, quelques jours après avoir annoncé leurs fiançailles. Shania Twain garde toutefois un lien étroit avec son ex Robert John Lange puisqu'ils ont eu, ensemble, un fils nommé Eja d'Angelo en 2001. Et on peut dire qu'elle pourra lui apprendre bien des choses, dont la résilience. "Parfois, je me sentais submergée à l'idée de faire face à tout ça, mais l'expérience m'a appris à gérer ce genre de situations, poursuit la chanteuse de 54 ans. Quand tu prends de l'âge, tu as déjà tellement chuté, tu t'es déjà tellement relevé que tu t'améliores. C'est ce que je crois. Je l'ai vécu."