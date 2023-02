Shanna Kress et Jonathan Matijas sexuellement en galère : franches confidences sur leur vie intime

Il y a déjà un peu plus de deux mois, Shanna Kress et Jonathan Matijas ont accueilli leur premier enfant, un petit garçon qu'ils ont choisi de prénommer Loüka. Et son arrivée n'a pas changé l'habitude du couple de se confier pleinement sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs toujours dans cette idée de transparence que Shanna et Jonathan ont partagé une nouvelle vidéo sur leur chaîne Youtube à travers laquelle ils ont évoqué un sujet tout particulier : la libido post-partum. Ou plutôt l'absence de celle-ci.

"Ce n'est pas top, j'avoue", a reconnu Shanna Kress, précisant avoir encore du mal à assumer son corps d'après grossesse, bien qu'elle ait déjà réussi à perdre une bonne dizaine de kilos. "Je vais être honnête, j'ai un être qui est sorti de moi, j'ai grossi... Il faut qu'il y ait de la séduction", a-t-elle tenté d'expliquer. "Comme tu ne te sens pas au top, la libido est éclatée", l'a aidée Jonathan. Et pour sa chérie de rassurer : "Je ne suis pas à zéro non plus mais c'est compliqué. Mais petit à petit ça revient quand même".

J'ai quand même eu besoin de temps pour accepter que bébé était sorti par là

Quant à Jonathan, il se dit "plus en forme" au niveau de sa libido mais "depuis pas longtemps" seulement. Et pour cause, il a lui aussi dû se faire à l'idée du nouveau corps de sa compagne et du bouleversement qu'a été son accouchement. "J'ai quand même eu besoin de temps pour accepter que bébé était sorti par là, et qu'on devait retrouver une vie intime. On ne peut pas enlever le masque de maman et papa, on doit réussir à faire avec, et se dire que ça ne change rien, mais ce n'est pas simple", a-t-il confié. Et de continuer : "Si ça ne vient pas spontanément, il faut aussi provoquer. On se cherche, on va l'un vers l'autre, on fait des câlins, et plus tu vas dans ce sens là, plus ta libido revient. Ton corps va être de plus en plus demandeur".

Par ailleurs, Jonathan a dû dépasser son sentiment de "délaissement" ressenti pendant quelques semaines. "Je pense qu'après ton accouchement, tu t'es tellement bien occupée de bébé Loüka que du coup, moi, je n'existais plus, je n'avais plus trop de câlins ou d'attention, du coup ce n'était pas agréable", a-t-il avoué à Shanna. Malgré quelques coups de mou, le couple apparaît toujours aussi complice et comblé par sa nouvelle vie.