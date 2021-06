Shanna Kress et la dépression : "J'ai du mal à gérer et c'est un peu catastrophique"

Shanna Kress a toujours été très honnête avec sa communauté depuis qu'elle s'est révélée dans Les Marseillais en 2012. Elle s'est notamment souvent confiée sur ses troubles dépressifs qui lui ont longtemps gâché la vie. "J'ai été énormément déçue dans ma vie, autant par les hommes que par des amitiés. C'est difficile à gérer parce que dès que je ne me sens pas rassurée ou en confiance, tout de suite je tombe dans les extrêmes", nous confiait-elle lors d'une interview en 2019.

Depuis, Shanna Kress va beaucoup mieux mais est toujours confrontée à des épisodes éprouvants. Elle a décidé de faire le point sur son état lors d'une vidéo postée sur YouTube. "Je suis de temps en temps dépressive. Je suis consciente d'être une personne qui n'est pas comme tout le monde. J'ai 34 ans, je dors encore avec une peluche, je regarde des dessins animés, j'ai un côté très femme-enfant... J'ai vécu des choses étant enfant et parfois j'ai des flashbacks et je subis la situation et je retombe en dépression. Oui c'est dur, oui j'ai encore fait une grosse crise dernièrement parce que j'essaye de soigner tout ça."

Pour s'aider à remonter la pente, Shanna loue les services d'une kinésiologue, laquelle lui permet de panser ses blessures. "Quand j'étais petite, j'ai eu l'impression de me faire abandonner, du coup on a travaillé là dessus", a-t-elle fait savoir. La jolie brune compte également sur le soutien précieux de son compagnon Jonathan Matijas. "Quand j'ai des grosses crises, j'ai du mal à gérer et c'est un peu catastrophique, je suis vraiment contente qu'il y ait mon chéri dans ma vie parce que parfois je ne suis vraiment pas facile et il m'aime comme je suis. (...) La plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie c'est de rencontrer mon chéri, parce que vraiment c'est une personne extraordinaire, je n'ai jamais eu personne qui a été là pour moi comme il l'est", a-t-elle reconnu.

Shanna Kress a conclu avec un message d'espoir, incitant les gens comme elle à se faire aider et à ne rien lâcher pour aller mieux. "Rien n'est impossible, si vous êtes dans cette situation, il faut que ça vienne de vous", a-t-elle rappelé.