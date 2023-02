Shanna Kress, son fils Loüka devenu "tout bleu" : Jonathan Matijas traumatisé, il évoque le drame

L'année 2023 est décidément bien difficile pour Shanna Kress et son compagnon Jonathan Matijas. Le 1er février, l'ancien footballeur professionnel a fait des révélations qui font froid dans le dos en story Instagram, concernant son fils Loüka (2 mois).

Il y a deux mois, la vie de Shanna Kress et Jonathan Matijas a pris un autre sens. Les anciens candidats de télé-réalité ont accueilli leur fils Loüka. Un bonheur d'autant plus immense car quelques mois auparavant, ils ont perdu son jumeau. Depuis, les tourtereaux partagent leur nouvelle vie sur les réseaux sociaux pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Comme cette soirée du 1er février 2023 qui aurait pu virer au drame. Le lendemain, le charmant brun a en effet pris la parole afin de raconter la grosse frayeur qu'ils ont vécue.

"J'ai vécu la plus grande peur de toute ma vie hier soir", a confié Jonathan Matijas dans un premier temps. Il a ensuite révélé que Loüka s'est étouffé "pour la première fois" et qu'il n'a "pas compris ce qu'il se passait". "Il dormait juste à côté de moi - heureusement que j'étais à côté - et il est devenu tout blanc, les yeux tout rouges. Je ne l'avais jamais vu comme ça. On a l'habitude qu'il s'étouffe, car il n'arrive pas à gérer ce qu'il se passe dans sa gorge, mais d'habitude on l'accompagne, on souffle doucement et tout va bien. Mais cette fois, ça ne passait pas. Il est devenu tout bleu", a-t-il poursuivi. Sans surprise, le père de famille a paniqué et les secondes lui ont paru des heures.

J'en ai encore des frissons

"J'en ai encore des frissons, l'estomac noué. J'ai eu tellement peur. J'en ai pleuré dans mon coin. Et j'ai compris que l'on ne nous prépare pas à ça. Tu as beau penser que tu n'as peur de rien, depuis que mon fils est né, je sais que je flippe de mourir de chagrin s'il lui arrive quelque chose. Au point où je ne voulais plus le laisser hier soir, il a dormi sur moi toute la nuit. Je ne pouvais pas le laisser. Et je sais que ce n'est que le début", a-t-il conclu, ému.

Peu de temps après, Jonathan Matijas a lancé un appel à l'aide à sa communauté. Il souhaitait savoir pour quelle raison son fils pouvait s'étouffer ainsi. "Le médecin nous a parlé de nez bouché et d'incapacité à respirer avec la bouche quand ils sont jeunes, mais il n'a pas toujours le nez bouché quand ça arrive. Alors on ne comprend pas et on a peur que ça puisse arriver quand on n'est pas près de lui", a-t-il écrit. Nul doute qu'il pourra compter sur le soutien de sa communauté.

Ses fans étaient bien présents pour lui lorsque Shanna et lui se sont fait cambrioler il y a peu. De même lorsqu'il a perdu sa grand-mère, dont il était proche. Espérons pour lui que la suite de l'année sera plus calme.