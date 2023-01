Jonathan Matijas cambriolé avec Shanna Kress : délaissé par la police, il mène lui-même l'enquête !

L'année 2023 avait mal démarré pour Shanna Kress et Jonathan Matijas, puisqu'ils avaient été victimes d'un cambriolage au début du mois. "En plus d'avoir pillé notre intimité, ils ont volé ma voiture. Je vous poste la photo de mon Range Rover Évoque (intérieur beige et marron), sait-on jamais si vous le croisez, appelez la police de suite ! La voiture a été volée dans le Var (83) mais peut être n'importe où", avait notamment écrit l'influenceur sur ses réseaux sociaux, alors qu'il apprenait peu après la mort de sa grand-mère. Peu aidé par la police, comme il l'a laissé entendre ce mardi 24 janvier sur le plateau de Touche pas à mon poste, il a expliqué avoir décidé de mener sa propre enquête.

"Quand je porte plainte, je sors du commissariat, je suis assez déçu, je m'en rends compte que ca va être très compliqué, que les choses vont prendre beaucoup trop de temps... Et j'ai pas envie d'attendre, donc je décide de prendre les devants", a-t-il confié à Baba et sa bande, avant de révéler avoir retrouvé sa voiture sans l'aide de personne : "Je me rappelle que les ordinateurs et téléphones ont été retrouvés dans une poubelle en bas d'une cité, à proximité de là où on vit. Et je me dis : 'il y a de grandes chances pour que le véhicule ne soit pas loin'. Et par chance, je tombe dessus".